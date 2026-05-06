Согласия нет — съемка незаконна: родители могут подать в полицию на охрану ТЦ за фото детей

Адвокат Илья Фролов разъяснил ситуацию, которая на первый взгляд может показаться просто рабочим моментом охраны, а по сути является прямым нарушением закона. Речь о торговых центрах, где ввели правило не пускать детей до 14 лет без взрослых, а охранники для контроля начали фотографировать юных нарушителей на камеру. И вот тут кроется юридическая ловушка. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Фролов подчеркивает: даже если снимок делается исключительно для служебного пользования — чтобы коллеги на других входах опознали «беспризорного» подростка и не впустили его, — это все равно незаконно. Почему? Потому что изображение человека является его персональными данными. А для обработки персональных данных — включая съемку, хранение и передачу фотографии между сотрудниками — необходимо письменное согласие родителя. Или самого ребенка, если ему уже исполнилось 14 лет. Никакого исключения для охранников ТЦ закон не делает.

По его словам, охранник, щелкающий подростка у входа, нарушает сразу несколько норм. Во-первых, это ст. 13.11 КоАП РФ — незаконная обработка персональных данных. Во-вторых, это нарушение прав ребенка, потому что никто не гарантирует, как именно будут использоваться эти снимки дальше. Уйдут ли они в общую базу, не всплывут ли в соцсетях, не станут ли предметом насмешек? Согласия на все это никто не давал.

Для родителей это не безвыходная ситуация. Фролов поясняет: можно смело писать заявление в полицию. И тогда сотрудников ТЦ привлекут к административной ответственности. И штрафы здесь совсем не символические. Простому гражданину (в данном случае охраннику как физическому лицу) грозит от девяти тысяч до 15 тыс. рублей. Должностному лицу, например начальнику службы безопасности, — уже от 50 тыс. до 100 тыс. А юридическому лицу, то есть самому торговому центру, придется заплатить от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Так что желание навести порядок с помощью видеокамеры может обойтись руководству ТЦ в кругленькую сумму. По мнению юриста, правило «не входить без взрослого» само по себе не запрещено, но его обеспечение не должно нарушать закон. Фотографировать чужих детей без согласия родителей нельзя — это принципиальная позиция, и она подкреплена реальными штрафами.

