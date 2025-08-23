Вместо пилона: туристке грозит срок в Турции за танцы на флагштоке с флагом

В Турции иностранной туристке могут назначить наказание в виде лишения свободы за танец на флагштоке с флагом страны, сообщил телеграм-канал Baza.

По информации канала, видео с девушкой распространилось в Сети. Пользователи высказывают мнение, что девушка разговаривала на одном из балканских языков. В местных СМИ ее называют иностранной туристкой.

Судя по видео, девушка использовала флагшток с государственным флагом как пилон. Она исполнила несколько элементов танца. Флаг установлен в Каппадокии. На фоне видно людей. Историческое место считается одним из наиболее популярных. В полицию обратились местные жители, которые посчитали подобное поведение некультурным и оскорбительным. Турецкая прокуратура возбудила уголовное дело. Депутат местной партии призвал отдыхающих чтить традиции страны и проявлять уважительное отношение к национальным и культурным символам.

«Флаг — это наша честь, свет наших очей. Туристы, которых мы принимаем в Каппадокии, всегда были окружены гостеприимством Невшехира. Однако это неуважение к нашим национальным и духовным ценностям совершенно недопустимо», — заявил депутат местной партии Эмре Чалышкан.

По информации канала, в рамках статьи девушке могут назначить наказание сроком от одного до трех лет лишения свободы. В настоящее время не установлено, удалось ли сотрудникам правоохранительных органов задержать девушку или туристка покинула страну.

