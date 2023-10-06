«Внимание всем»: Эксперт Зязянов рассказал о правилах поведения во время эвакуации

Сотрудник отдела мероприятий гражданской обороны Александр Зязянов рассказал, как правильно вести себя в случае оповещения населения об эвакуации, сообщает udm-info.ru .

Во время оповещения об эвакуации каждый житель обязан покинуть свой дом. Если он отказывается выезжать, то должен оплатить административный штраф. Никто не объявит об эвакуации, если для этого не будет весомых причин.

Понять, что пришло время эвакуироваться, несложно. Гражданин получит смс-оповещение или же объявят по телевидению, радио. Часто используют громкоговорители: сирены, гудки.

«Чтобы привлечь внимание населения и предупредить об аварии, стихийном бедствии или о возможном нападении противника, используется сигнал «Внимание всем!». Подается он прерывистыми гудками при помощи сирен и сопровождается речевой информацией», — рассказал сотрудник МЧС.

«Внимание всем!» - это уведомление означает, что необходимо срочно перекрыть газ, воду, отключиться от электроэнергии. Плотно закрыть окна и двери. При возможности – спуститься в подвал или бомбоубежище.

Сотрудник МЧС рассказал важное правило – соблюдать спокойствие. Лучше сразу бежать в подвал, бомбоубежище или подземный переход. Как только будет готов транспорт, людей будут вывозить из опасного места. С собой важно взять документы, хорошо упакованные. Также стоит собрать продукты, которые могут долго храниться.

«Также необходимо взять белье, одежду и обувь по сезону, ремонтный комплект (иголки, нитки, ножницы), фонарик и запас батареек к нему, свечи, спички, зажигалку, средства гигиены, телефон и зарядное устройство, а также одноразовую посуду, нож и запас еды и воды примерно на 2-3 суток», - рассказал Александр Зязянов.

Ранее во многих регионах России провели проверку работы системы оповещения.