Внутри — энергетик, снаружи — экология: завод в Подмосковье делает банки будущего из вторсырья и уникального металла

В Наро-Фоминске совершен прорыв в отечественной промышленности: местный завод произвел первую партию алюминиевых банок с низким уровнем выбросов CO₂. Экологический след продукции составил менее трех тонн углекислого газа на тонну металла, что выводит российское предприятие в лидеры по созданию низкоуглеродной упаковки, сообщил REGIONS.

Результата удалось достичь благодаря масштабной модернизации производства, завершенной в 2023 году. Инвестиции в проект включали как собственные средства компании, так и льготный государственный заем, направленный на поддержку «зеленых» технологий.

«Как видим сегодня — компания продолжает активно развиваться, внедряя передовые экологические стандарты», — отметила вице-губернатор Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Ключом к снижению воздействия на климат стало изменение формулы металла. В сплав для новых банок вошло 64% переработанного алюминия, что позволило значительно сократить энергозатраты, и 10.5% алюминия, полученного по инновационной технологии инертного анода, исключающей вредные выбросы при первичном производстве. Из этого «зеленого» сплава отлили слитки, которые затем превратились в готовую упаковку.

Пилотным продуктом, который выйдет на рынок в этих экобанках от завода «Арнест Упаковочные Решения», станет безалкогольный энергетический напиток.

Ранее эколог Якуцени сообщил, что ликвидация свалок ложится на бюджет из-за бездействия следствия.