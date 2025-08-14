Экономист Холод назвал причины роста стоимости мяса в России

Цены на баранину и говядину в России продолжают стабильно расти месяц за месяцем. Как объяснил в интервью радио Sputnik экономист Леонид Холод, корень проблемы — в хроническом дисбалансе спроса и предложения на внутреннем рынке.

Он отметил, что производство мяса в стране не покрывает потребности населения. В случае с говядиной сложился замкнутый круг: снижение покупательской активности ведет к сокращению производства, что в свою очередь провоцирует рост цен. Дополнительное давление оказывают увеличивающиеся затраты на корма, содержание скота и оплату труда.

По мнению эксперта, ситуацию усугубляет необходимость импорта мяса, что также влияет на конечную стоимость продукта. Однако, как подчеркивает Холод, инфляция сдерживается ограниченной платежеспособностью населения — слишком резкий рост цен может оказаться губительным для самих производителей.

Он резюмировал, что в ближайшее время россиянам придется либо мириться с подорожанием мяса на 10-15%, либо пересматривать свои потребительские привычки. Без государственных мер поддержки животноводства разорвать этот порочный круг вряд ли удастся.

