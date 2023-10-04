Во Владивостоке проводят масштабную реконструкцию лестниц: деньги выделены из бюджета

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В администрации Владивостока рассказали, что в первую очередь проводится ремонт вблизи социально-значимых объектов, но постепенно реконструкцию осуществят на всех аварийных объектах. Деньги взяли из местного бюджета. Также в финансировании ремонтных работ принимают участие ТОСы, которые ранее выиграли гранты.

Перед проведением работ учитывали мнение жителей. Обращали внимание, где именно людям необходимо починить городские лестницы в первую очередь, а где – в конце установленного срока. В настоящее время работы продолжаются. Горожан регулярно информируют о проделанной работе: публикуют адреса, предоставляют фотоотчет.