Во Владивостоке учитель избил школьника прямо на уроке: возбуждено уголовное дело

В одной из школ Владивостока учитель по физкультуре избил ученика. Возбуждено уголовное дело, сообщает vostokmedia.com .

На уроке технологии учащиеся 6 класса мешали учителю проводить занятие. Женщина пригласила в кабинет классного руководителя, который по совместительству преподает физическую культуру. Педагог провел разъяснительную беседу с одним из учащихся с применением физического насилия.

Ученики сняли происходящий в классе конфликт на телефон. Учитель ударил школьника по лицу, затем схватил за шею и опрокинул на парту. На теле ребенка остались следы от физического насилия. Мальчику проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей происшествия. После было возбуждено уголовное дело против преподавателя физической культуры, который на время расследования не имеет право покидать город.

Видео быстро стало популярным в сети. Именно оно и привлекло внимание прокуратуры. Ранее запись издевательств над ученицей также стало причиной для возбуждения дела против учительницы из Омской области.