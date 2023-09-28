«Жить будешь на помойке»: В Омске учителя оштрафовали за оскорбление ученицы-сироты

В Омской прокуратуре проинформировали, что конфликт между учителем математики и ученицей 9 класса разрешен. Сначала девушке выплатили 4 тысяч рублей. Позже прокуратура направила заявление в Ленинский районный суд, чтобы подростку выплатили 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Иск удовлетворен, сообщает gorod55.ru .

«Ты никто и звать тебя никак, поняла меня?! Еще раз повторяю для таких, как ты: твое мнение — пыль. Ты никто, ничто и звать тебя никак. И так будет до тех пор, пока ты в этой жизни не сможешь сама чего-то добиться», — публично заявила учительница из омской школы №3

Конфликт произошел еще весной. Ученица 9 класса, которая является воспитанницей интерната, подверглась жесткой критике со стороны 36-летнего педагога. Учительница публично унизила девушку, как предполагается, из-за внешнего вида. Кто-то из учащихся записал аудио происходящего и выложил запись в интернет.

«Тебе сейчас пинка дадут из твоего учреждения, и ты жить будешь на помойке, жрать будешь на помойке, и сдохнешь также на помойке», — высказал мнение учительница

Пользователи социальных сетей активно комментировали запись, утверждая, что учитель и ранее позволяла себе в негативной тональности критиковать учащихся. Некоторые родители написали, что перевели своих детей из-за давления со стороны педагога.

Родители также отметили, что есть претензии к внешнему виду самой учительницы, которая приходит в откровенно коротких туниках.

Резонансное видео набрало много просмотров. Делом начала заниматься региональная прокуратура и департамент образования. Учительница признала свою вину в полной мере.

Ранее стало известно о публичном конфликте в Ишиме, где учительницу попросили уволиться по собственному желанию из-за личных фото на странице в социальной сети.