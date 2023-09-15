Во Владивостоке завершился конкурс от «Урсы»: призы ожидают победителей

Акция «Лето вместе с Урсой», которую проводит фабрика по производству мороженого, позволяет детям и их родителям продолжать радоваться лету, несмотря на приближение осени, сообщает zr.media .

Жителям Владивостока и Приморского края было предложено снять видео о том, как они проводят лето. Обязательное условие - в кадр должно было попасть мороженое производителя. Во всем остальном – в выборе формата и сюжета – каждый был волен проявлять креатив. Организаторы завили, что уже получили более ста роликов.

Журналист Илья Табаченко входит в комиссию жюри. Отмечает, что не ожидал, что столько талантливых людей захочет принимать участие. Примечательно, что героями роликов стали не только дети, но и взрослые любители сладкого.

Журналист выделил три критерия, на которые будет обращать внимание при оценивании: юмор, качество съемки и сюжетная линия. Известно, что победители получат вкусные призы. Конкурс завершился сегодня, 15 сентября. Уже в пятницу, 22 сентября, станет известно, кто одержит победу. Призы подготовлены для десяти человек.