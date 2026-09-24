Врач назвала тягу к мелу возможным признаком дефицита железа

Внезапная тяга к мелу и другим несъедобным веществам может быть связана с нарушениями здоровья, в частности с дефицитом железа. Об этом « Ленте.ру » рассказала терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

По словам специалиста, необычные пищевые желания иногда появляются еще до заметного снижения уровня гемоглобина. При этом считать такую тягу однозначным признаком нехватки кальция неправильно.

Врач отметила, что дефицит железа может возникать на фоне ограничительных диет, нарушений всасывания питательных веществ, заболеваний желудочно-кишечного тракта и хронической кровопотери. Подобные изменения иногда наблюдаются и во время беременности.

Если анемия и другие очевидные соматические причины не подтверждаются, необычная тяга может иметь психологическое происхождение. Бурнацкая связала такие проявления в том числе с тревогой, стрессом, обсессивно-компульсивными расстройствами и некоторыми расстройствами пищевого поведения.

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