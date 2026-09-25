Атака на Москву: 10 БПЛА сбили силы ПВО Минобороны в небе над столицей

Мэр Собянин: атаку беспилотников на Москву отражают силы ПВО

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

На Москву продолжается атака беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, за последний час силы противовоздушной обороны сбили 10 БПЛА. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

В 01:19 по местному времени, Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили 10 БПЛА в небе над столицей. Также мэр уточнил, что специалисты экстренных служб работают на местах возможного падения беспилотников и их обломков. Информация о последствиях произошедшего уточняется.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили 131 дрон ВСУ.

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