Врач предупредил об атрофии мышц кистей при длительной работе за компьютером

Врач Умнов: длительная работа за ПК может привести к хроническим болям в пальцах

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Ежедневная продолжительная работа за компьютером способна негативно сказываться на состоянии мышц, связок и суставов кистей рук. Об этом NEWS.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, постоянное использование мыши и клавиатуры может привести к изменению мышечного тонуса и подвижности суставов. Отдельные мышцы кисти при этом способны ослабевать вплоть до атрофии, тогда как другие участки могут испытывать повышенную нагрузку.

Умнов отметил, что одним из возможных последствий становятся хронические боли в области суставов пальцев. Кроме того, длительное нахождение за компьютером требует соблюдения гигиены: скопление пыли и бактерий под клавишами и кнопками устройств, по его словам, потенциально может негативно влиять на здоровье органов дыхания.

Для профилактики специалист рекомендует каждый час прерывать работу минимум на 10 минут и использовать это время для разминки кистей и рук.

Ранее хирург назвал семь признаков тромбоза, которые нельзя игнорировать.

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