Москвичи почти втрое увеличили спрос на товары для сбора грибов

В первой половине сентября 2026 года москвичи почти втрое чаще покупали товары для сбора грибов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе Ozon.

Наиболее заметно вырос спрос на лукошки — в 3,2 раза. Продажи резиновых сапог увеличились в 2,7 раза, а компасов — вдвое.

Рост зафиксировал и «Авито». По данным компании, в сентябре продажи товаров для грибников увеличились по нескольким категориям. Лидерами стали фонари и лампы — их приобретали на 84% чаще, чем годом ранее. Продажи ведер выросли на 58%, а резиновой обуви — на 49%.

Средняя стоимость фонарей и ламп на платформе составляет около 2,7 тыс. рублей, подержанные товары можно найти примерно за 2,5 тыс. рублей. Новое ведро в среднем стоит 1,1 тыс. рублей, на ресейле — около 700 рублей. Резиновая обувь обходится примерно в 1,5 тыс. и 1,2 тыс. рублей соответственно, а корзины — в 900 и 600 рублей.

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