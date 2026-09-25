Мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки перед Днем учителя

Накануне Дня учителя мошенники активизировали рассылку фишинговых ссылок, предлагая родителям приобрести букеты и подарки для педагогов по сниженным ценам. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По словам эксперта, потенциальным жертвам приходят СМС со ссылками на сайты, внешне похожие на страницы известных цветочных магазинов и сервисов доставки. Для усиления давления злоумышленники используют сообщения об ограниченном сроке действия акции или скидке.

После перехода на поддельный ресурс покупателя просят указать реквизиты банковской карты. Полученные данные позволяют мошенникам списать деньги, при этом оплаченный заказ не доставляется.

Пожарская также отметила, что злоумышленники применяют нейросети для создания реалистичных изображений букетов, отзывов клиентов и чат-ботов, которые имитируют работу настоящих консультантов. Это может затруднять распознавание поддельных ресурсов.

Ранее сообщалось, какие данные карты можно смело давать для перевода.