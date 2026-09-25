Экспорт российских удобрений в Грузию в августе сократился в 3,5 раза

Поставки российских удобрений в Грузию в августе 2026 года сократились в 3,5 раза по сравнению с июлем и составили $375,8 тыс. Это минимальный показатель с октября 2025 года, следует из данных грузинской статистической службы, которые проанализировало РИА Новости .

В годовом выражении импорт уменьшился на 34%. Основную часть закупок составили смешанные удобрения — $283,6 тыс., еще $92,1 тыс. пришлось на азотные. За январь–август Грузия приобрела российской продукции на $9,9 млн, что на 1,3% меньше показателя годом ранее.

Несмотря на сокращение поставок, Россия в августе сохранила первое место среди поставщиков удобрений в Грузию. Далее расположились Турция с $201,6 тыс., Азербайджан — $133,7 тыс., Узбекистан — $94,6 тыс. и Испания — $63,5 тыс.

Одновременно Грузия в августе экспортировала удобрения на $10,1 млн. Это в 1,9 раза меньше июльского объема, но в 1,5 раза больше показателя годичной давности. Крупнейшими направлениями стали Намибия, Танзания, Нигерия, Мавритания и Болгария.

Ранее стало известно, что Россия заняла второе место в рейтинге экспортеров оружия за 2025 год.