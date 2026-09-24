Роспотребнадзор усилил контроль из-за вспышки сыпного тифа в США

Роспотребнадзор: в России усилили контроль на границе из-за вспышки сыпного тифа

Безопасность

Роспотребнадзор проводит дополнительные профилактические мероприятия, чтобы не допустить завоза и распространения сыпного тифа в России на фоне вспышки инфекции в США. Об этом 24 сентября сообщили в ведомстве, пишут «Известия».

Специалисты круглосуточно отслеживают санитарно-эпидемиологическую обстановку в России и других странах, оценивая возможные эпидемиологические риски.

Поводом для усиления контроля стала вспышка эндемического сыпного тифа в районе Уилшир-Центр в Лос-Анджелесе. По данным департамента общественного здравоохранения округа, к 22 сентября там зарегистрировали семь случаев заболевания, шесть пациентов были госпитализированы. Всего с начала 2026 года в округе выявили 109 случаев инфекции.

В России последние локальные вспышки сыпного тифа фиксировались в 1950–1960-х годах. Сейчас на пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль. Также применяется система АИС «Периметр» и проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят провокацию на Чернобыльской АЭС.

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