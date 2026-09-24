МИД пошутил о переименовании МУС в «уголовный суд» из-за выхода стран

МИД пошутил о переименовании МУС из-за выхода стран

Политика

Правовой департамент МИД России в своем Telegram-канале пошутил, что Международному уголовному суду (МУС) придется убрать одно из слов в названии, если тенденция к выходу стран из организации сохранится.

Дипломаты отметили, что в 2026 году уже пять государств официально уведомили ООН о своем выходе из МУС. В их числе Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Венесуэла и Чад.

К ним могут присоединиться Таджикистан и Науру. В публикации перечислены государства, которые уже уведомили ООН о своем решении. В ведомстве предположили, что при таком развитии событий суду, возможно, вскоре придется сменить название на «уголовный суд».

Пока это лишь шутка, но она отражает реальную тенденцию: все больше стран отказываются от участия в этом международном институте. Таким образом, число стран-участниц МУС продолжает сокращаться, что и дало повод для ироничного комментария российских дипломатов.

Ранее Ле Пен заявила, что Франция не может больше финансировать Украину.

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