Пропускной режим: студентам Надымского колледжа запретили выходить из здания

В Надымском профессиональном колледже разразился скандал, который привлек внимание не только местных властей, но и юристов. Студентам запретили покидать здание учебного заведения без письменного разрешения администрации, куратора или заявления от родителей. Ограничения коснулись даже совершеннолетних учащихся.

Ситуацию пришлось комментировать департаменту образования ЯНАО. Ведомство подтвердило подлинность приказа, сославшись на необходимость обеспечить безопасность: рядом с колледжем идет разгрузка большегрузного транспорта. По словам чиновников, перед введением новых правил провели общеродительское собрание, и родители якобы поддержали инициативу, подписав соответствующие согласия. Теперь студент обязан заранее уведомить куратора, если хочет выйти из здания в учебное время. При этом в колледже работает столовая с 08:00 до 17:00, так что голодными учащиеся не останутся.

Однако юридическая оценка нововведения оказалась куда менее однозначной. Член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова в беседе с интернет-изданием «Ямал-медиа» пояснила, что законодательство обязывает образовательную организацию обеспечивать безопасные условия и нести ответственность за жизнь и здоровье студентов, но это не означает автоматического запрета на выход во время перемен. Требования антитеррористической защищенности действительно предполагают пропускной и внутриобъектовый режим, но сами по себе они не запрещают покидать здание. Более того, действующий ГОСТ для профессиональных образовательных организаций предусматривает массовый проход обучающихся, в том числе на переменах, а разрешение ответственного лица требуется лишь для выхода во время занятий. Законность столь строгого ограничения, по мнению юриста, должна оцениваться с учетом локальных актов колледжа и реальной необходимости таких мер. Отдельный вопрос — совершеннолетние студенты: их родители по закону не являются законными представителями, а значит, не могут давать согласие за взрослого человека. Ответственность колледжа за возможные происшествия вне здания также не автоматическая — она определяется конкретными обстоятельствами.

Не менее спорным оказался и вопрос досмотра личных вещей. Студенты рассказывали, что их вещи регулярно проверяют и изымают. Стародубова уточнила: пропускной режим позволяет контролировать пронос запрещенных предметов, но это не наделяет любого работника колледжа полномочиями на личный досмотр и изъятие имущества. Частный охранник вправе осматривать вносимое и выносимое, однако приравнивать это к административному досмотру нельзя. Локальные акты, затрагивающие права студентов, должны приниматься в пределах компетенции организации и с соблюдением процедуры, а при наличии студенческого совета его мнение учитывается. При этом никакие внутренние правила не могут противоречить федеральному законодательству.

Итогом этой истории стало вмешательство надзорных органов: прокуратура уже начала проверку по факту ограничений в Надымском профессиональном колледже. Ее организовали после жалоб студентов. Теперь предстоит выяснить, насколько введенные меры соответствуют закону и не ущемляют ли они права учащихся. Пока же очевидно одно: конфликт между стремлением администрации обеспечить безопасность и правом студентов на свободу передвижения требует тщательного юридического разбирательства, и точка в этом деле еще не поставлена.

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