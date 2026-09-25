Врач назвал анализы, которые стоит сдать осенью

Врач Космынин: сонливость и усталость осенью могут быть связаны с дефицитами

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Осенью для оценки состояния организма перед сезоном холодов можно проверить ряд показателей крови. Как рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин — обратите внимание на общий и биохимический анализы, липидный профиль, витамин D, ферритин и гормоны щитовидной железы.

По словам специалиста, общий анализ крови помогает оценить уровень гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов. Изменения этих показателей могут быть связаны с анемией, воспалительными процессами и другими нарушениями, которые способны проявляться усталостью и слабостью.

Биохимическое исследование дает информацию о работе внутренних органов, а липидный профиль позволяет оценить показатели холестерина и связанные с ними сердечно-сосудистые риски.

Отдельное внимание Космынин советует уделить витамину D и ферритину. Первый показатель может снижаться при уменьшении продолжительности светового дня, а ферритин отражает запасы железа. Его дефицит способен сопровождаться усталостью даже при нормальном гемоглобине.

Кроме того, при сонливости, апатии и снижении работоспособности врач рекомендует обсудить с врачом проверку гормонов щитовидной железы, поскольку нарушения ее функции могут проявляться схожими симптомами.

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