США требуют от Китая реакции на данные о ядерных испытаниях и открытости по арсеналам

Вашингтон потребовал от Пекина открытости по ядерным арсеналам

Политика

Соединенные Штаты начали оказывать давление на китайских переговорщиков в ходе обсуждений ядерного потенциала Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, американские представители поднимали соответствующие вопросы на полях многосторонних встреч, которые проходили в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке. Вашингтон добивается от Пекина реакции на информацию о возможных ядерных испытаниях, которые Китай отвергает. Кроме того, США призывают китайскую сторону заранее информировать о запусках баллистических ракет и повысить открытость в отношении численности ядерных вооружений.

Обсуждения этой темы между представителями двух стран должны продолжить в следующем месяце. Официальных комментариев от Вашингтона или Пекина по поводу этих переговоров пока не поступало. Источники не уточняют, какие именно ответы американская сторона уже получила. Также неизвестно, идет ли речь о конкретных договоренностях или пока только о зондировании позиций. Наблюдатели отмечают, что тема ядерного потенциала Китая остается одной из самых чувствительных в отношениях двух держав. США неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием китайского арсенала, тогда как Пекин настаивает на оборонительном характере своей ядерной программы. Переговоры в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке стали продолжением серии контактов, начатых ранее в этом году.

Ранее МИД пошутил о переименовании МУС в «уголовный суд» из-за выхода стран.

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