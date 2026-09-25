Продажи азиатских грибов в России выросли в восемь раз

Интерес россиян к азиатской кухне заметно повлиял на спрос на продукты. В первой половине 2026 года продажи грибов еноки, еринги и шимиджи выросли в среднем в восемь раз год к году. Об этом говорится в исследовании «Гипер Ленты», поступившем в редакцию « Газеты.Ru ».

По данным компании, эти разновидности стали лидерами роста среди свежих грибов. Также увеличился спрос на опята и шампиньоны. Продажи маринованных шампиньонов выросли в 2,3 раза, замороженных — вдвое.

Наиболее резкую динамику среди замороженных грибов показали лисички: их продажи увеличились в 23 раза.

Вырос интерес и к другим ингредиентам для восточных блюд. Продажи брокколи увеличились примерно в пять раз — овощ используют, в частности, для воков и блюд с лапшой. Кинзу стали покупать в 1,4 раза чаще, а спрос на маринованные огурцы вырос в 4,4 раза. Эти продукты используют для супов, роллов, соусов, салатов и рисовых боулов.

Ранее сообщалось, что спрос на лукошки и сапоги для грибников в Москве вырос в три раза.