Во время рабочей смены в Кузбассе вспыхнул деревообрабатывающий цех, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По информации издания, в момент возгорания в здании предприятия находились рабочие. Они самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Пожар начался на крыше: обугленные бревна повалились на пол, из-под крыши валил густой дым. Несмотря на высокую температуру, стекла не лопнули.

По данным издания, пламя распространялось очень быстро. Конструкция крыши, сделанная из дерева, обрушилась полностью. Общая площадь возгорания составила 700 кв. м. Специалисты предположили, что в здании в аварийном режиме работало оборудование. Это стало причиной короткого замыкания в электропроводке. Как следствие, начался пожар. Однако данная версия — предварительный вывод. Теперь сотрудники будут проверять предположение.

По информации издания, в ликвидации возгорания участвовали 18 пожарных и шесть единиц специальной техники. Опасный пожар удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что при пожаре в новосибирском зоопарке погибли олени и козлы.