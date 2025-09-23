Появились подробности о возгорании в новосибирском зоопарке

Появились подробности ликвидации пожара в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило. По информации регионального управления МЧС России, огонь распространился на два загона общей площадью 180 кв. м. В настоящее время возгорание локализовано.

Отмечается, что сотрудникам зоопарка и пожарным удалось спасти быка и верблюда из горящих вольеров. По счастливой случайности огонь не добрался до вольера с манулами. По информации источника «КП-Новосибирск», при пожаре в зоопарке погибли олени и козлы.

На месте происшествия работали более 30 пожарных и 10 единиц специальной техники. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего инцидента.

