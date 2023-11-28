Во время ремонта поликлиники в Соликамске бизнесмен мог похитить более 5,2 млн рублей

В среду, 29 ноября, состоится судебное заседание в отношении подрядчика, который заключил контракт с государством. Предприниматель должен был проконтролировать ход капитального ремонта в поликлинике в Соликамске. Стало известно, что был нанесен ущерб бюджету РФ на сумму более 5,2 миллиона рублей, сообщает properm.ru . Под подозрением бизнесмен Илья Храмцов.

Следователи обвиняют предпринимателя в мошенничестве. Суд отказался проводить предварительные слушания, но сторона защиты подала на судью, которая приняла такое решение, жалобу.

Компания, которая принадлежит бизнесмену Храмцову, выполнила капитальный ремонт в Соликамской городской больнице и в поликлинике. Сделку заключили еще в 2018 году. Подозрение о хищении средств возникли после проверки документов по ходу ремонтных работ именно в ПК «Городская больница города Соликамска».

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину бизнесмен не признает. Утверждает, что узнал об изменениях в смете уже в рамках уголовного расследования. Следователи закончили разбирательство в 2023 году. Бизнесмен и сторона защиты не оказывали содействие сотрудникам правоохранительных органов. Теперь материалы переданы в суд.