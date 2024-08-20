Во время сбора кедровых шишек заблудились два кузбассовца

Агентство по защите населения и территории Кузбасса проинформировало, что в разных районах Таштагола заблудились два человека. Они отправились собирать кедровые шишки, сообщил sibdepo.ru.

Заблудились мужчина и женщина. Первый случай зафиксировали в лесном массиве, второй — на горно-лыжном курорте «Шерегеш». Спасатели своевременно прибыли на место происшествия. Они разделились на группы и начали поиски. Пострадавшие были найдены и выведены. В оказании медицинской помощи необходимости не было.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели за сутки вывели из леса пятерых заблудившихся. Люди пошли собирать грибы и заблудились. Спасатели просят горожан быть бдительными: информировать о намерении уйти в лес близких или соседей, брать с собой запас воды и еды, заряженный мобильный телефон и фонарик.