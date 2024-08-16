Подмосковные спасатели за сутки вывели из леса пятерых заблудившихся

В Истре заблудился 77-летний житель, который пошел за грибами в лес в районе села Онуфриево и не взял с собой телефон. За помощью спасателей обратилась его супруга. Специалистам потребовался час на поиски мужчины. Помощь медиков ему не понадобилась.

В Орехово-Зуево заблудилась семья с 15-летним ребенком, которая тоже отправилась за грибами. В процессе супруги и их сын-подросток сбились с пути и потерялись в лесу в районе деревни Заполицы. Их нашли за полчаса.

В Сергиевом Посаде в чаще потерялась женщина в возрасте 72 лет. Вместе с сыном она приехала в лес вблизи деревни Хомяково. Постепенно члены семьи разминулись. В результате мужчина вышел на дорогу, однако его мать долго не появлялась и не отвечала на его крики. Тогда житель забеспокоился, так как ранее пенсионерка перенесла инфаркт. На место были вызваны спасатели. Найти женщину удалось за двадцать минут, медицинская помощь ей не потребовалась.