Во время светового шоу дронов в небе Кузбасса появлялись силуэты динозавров

В деревне Шестаково Чебулинского округа состоялся Международный фестиваль «Динотерра», в завершении которого жителям и гостям региона продемонстрировали световое шоу дронов, сообщает sibdepo.ru .

Праздничные мероприятия длились неделю. Для гостей проводили мастер-классы, лекции и конкурсы. Населенный пункт, в котором состоялся фестиваль, выбран неслучайно. Именно здесь находится самый крупный в России действующий палеонтологический раскоп. Шоу дронов было посвящено динозаврам.

В небе появлялись световые композиции различных динозавров, которые образовывались при помощи дронов. Загадочных животных, о которых современные люди могут узнавать из книг и фестивалей, можно было встретить в деревне практически на каждом шагу. Они были сделаны из веток, прутьев, дерева и многих других материалов.

Для гостей мероприятия установили душевые кабины, чтобы людям было легче переносить жаркую погоду. Для детей организовали игровые зоны, аттракционы. Для любителей селфи обустроили тематические уголки. Местные жители разрешали гостям устанавливать палатки в своих дворах.

Финальным этапом мероприятия стало выступление группы «Чайф». Взрослые и дети радовались музыкантам и весело подпевали многие песни.

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