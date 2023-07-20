Вода по колено и летающие стройматериалы: Жители Тюмени пережили стихию

Megatyumen.ru рассказывает, как город Тюмень пережил стихийное бедствие. Мэр города Руслан Кухарука в настоящее время не может предоставить данные о размере нанесенного ущерба, но 19 июля было зафиксировано рекордное количество осадков. Несмотря на сильные нагрузки, городские службы справляются с ликвидацией последствий стихии.

Все началось в Восточной части города Тюмень, но тогда еще никто не предполагал, что ждет жителей. Ливень, гром, град, сильный ветер – и все это длилось не один час по всему населенному пункту. В одном районе упало дерево на припаркованный рядом автомобиль. В другом – ветром сносило стройматериалы, и они летали по городу.

Потоки воды затопили улицы. Подтопление зафиксировали в общественном транспорте, в торговых центрах, в жилых помещениях. Баннеры, которые стояли возле магазинов, разлетелись в разные стороны. Зафиксированы повреждения некоторых зданий.

Тяжело справляться с управлением автомобилей было шоферам, которые попали под ливень. Люди рассказывают, как мотор просто «глох». Ездить было невозможно, оставалось только плыть. Что и сделали некоторые жители. В социальных сетях опубликовано фото, как на надувном матрасе по городу плывут люди.

Мэр Тюмени выразил надежду, что больше таких рекордов в городе зафиксировано не будет.