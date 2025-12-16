Вода под ударом: как компания исправила нарушения и вернула горожанам чистую воду?

Прокурорская проверка вскрыла нарушения на обогатительной фабрике ПАО «Южный Кузбасc» в Междуреченске, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на ведомство.

По информации издания, сотрудники предприятия пользуются водой, которую добывают из скважины. Она предназначена для технических и хозяйственно-бытовых нужд. В ходе проверки выяснилось, что вода по ряду причин не соответствовала требованиям норм безопасности.

«В воде было выявлено многократное превышение допустимого количества железа и марганца, а также мутности», – сказали в областной прокуратуре.

По информации ведомства, употребление воды могло негативно отразиться на здоровье сотрудников. Кроме того, специалисты обеспокоены экологическим состоянием региона.

По факту результатов проб воды предприняты меры. В частности, должностное лицо в рамках административной статьи заплатило штраф. Его сумма составила 2 тыс. руб. В суде компании поручили устранить нарушения.

По информации ведомства, на данный момент проблема решена, требования суда выполнены: заменен трубопровод, промыта система водоснабжения, поменяны фильтры. Специалисты провели контрольный анализ воды: замечаний нет.

