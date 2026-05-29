Вода прибывает: в Кузбассе экстренные службы перешли на усиленный режим работы

Из-за значительного подъема воды в реках, вызванного обильными осадками, экстренные службы Кузбасса переведены на усиленный режим работы. О таком решении в своих аккаунтах в соцсетях написал глава Междуреченска Павел Камбалин, информирует VSE42.RU . По предварительным прогнозам метеорологов, уровень воды будет повышаться еще на протяжении нескольких суток — предположительно, до первого дня лета.

По информации издания, гидрологический мониторинг ведется в круглосуточном режиме. Жителей населенных пунктов, которые могут попасть в зону подтопления, призывают сохранять бдительность. Им рекомендуют держать наготове все самое необходимое на случай возможной эвакуации и внимательно следить за поступающей информацией от официальных ведомств.

По данным издания, ситуацию держат на контроле сотрудники местной администрации, спасатели, представители МЧС и правоохранительных органов. Для оперативного реагирования организовано дежурство медицинских бригад и спасательных подразделений.

