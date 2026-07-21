Поймы застроили, дамбы износились: эксперт — о том, что усилило ущерб от наводнений в двух регионах РФ

Весной 2024 года Оренбургская область пережила катастрофическое снеговое половодье, а летом 2026-го большая вода пришла в Свердловскую область после продолжительных ливней. Внешне эти события похожи, однако причины, скорость развития и возможности прогнозирования у них принципиально разные, сообщил tagilcity.ru. Корреспондент издания обратился к специалисту, чтобы разобраться в деталях.

«Природные катастрофы в Оренбургской области весной 2024 года и Свердловской области сейчас представляют собой два принципиально разных гидрометеорологических типа наводнений», — рассказал TagilCity магистр биологии, автор научных статей, победитель и призер научных конференций международного и всероссийского уровней Илья Андреев.

По словам эксперта, в Оренбургской области произошло снеговое половодье. Резкое весеннее потепление спровоцировало быстрое таяние больших запасов снега, накопившихся за зиму. Ситуацию усугубило состояние почвы: она была промерзшей и насыщенной влагой, поэтому не могла впитать талую воду. В итоге практически весь образовавшийся сток направился в реки.

«На крупных водотоках сформировалась мощная паводковая волна, которая привела к подъему уровня Урала и затоплению населенных пунктов», — пояснил эксперт.

По данным издания, на Среднем Урале причина паводка была иной — аномальные и продолжительные осадки. Как отмечает специалист, июнь 2026 года стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Екатеринбурге: выпало 197 мм осадков против прежнего рекорда в 168 мм. После нескольких недель дождей почва переувлажнилась, новая вода уже не впитывалась в землю и быстро стекала по склонам в ручьи и малые реки.

«Вода прибывает из-за того, что земля перенасытилась летними дождями и новые ливни вызывают мгновенный склоновый сток в малые реки», — объяснил эксперт.

Тяжелые последствия наводнений, подчеркивает эксперт, нельзя объяснять только количеством снега или дождя. Природная аномалия дает большой объем воды, но размер ущерба зависит и от состояния инфраструктуры. Ситуацию ухудшают изношенные дамбы, заиленные и заросшие русла, недостаточная пропускная способность мостов и труб, а также застройка естественных речных пойм. Пойма предназначена для временного разлива воды, и если на ней появляются дома и дороги, даже естественный подъем реки начинает угрожать людям. Опасность представляет и городская ливневая канализация, которая не рассчитана на выпадение месячной нормы осадков за несколько часов или суток.

«Природные аномалии дают критический объем воды, но человеческий фактор кратно увеличивает масштабы ЧС», — подчеркнул Илья Андреев.

Ранее сообщалось, что в Прикамье потоп повредил 15 авто- и 20 пешеходных мостов.