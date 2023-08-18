Водитель и пешеход нарушили ПДД: В Кисловодске пострадал подросток

Оба участника движения – водитель и пешеход – нарушили правила дорожного движения, что привело к аварии, сообщает newstracker.ru .

21-летний водитель нарушил режим скоростного движения. 13-летний подросток поленился дойти до предназначенного для перехода улицы участка. В итоге мальчик выбежал под колеса автомобиля, водитель которого не успел затормозить. Инцидент произошел 17 августа. Отмечается, что стаж вождения водителя составляет год. Ранее он не привлекался к ответственности из-за отсутствия нарушений во время езды. В ГИБДД продолжают изучать все подробности дела. Ребенок госпитализирован. Диагноз - перелом ноги.

37-летнего местного жителя ранее, 16 августа, сбили, несмотря на то, что он переходил дорогу по зебре. Водитель не остановился и наехал на пешехода, который переходил дорогу и держал в руках велосипед. Выяснилось, что водитель – житель соседней республики. Он был трезвым. Подробности ДТП продолжают выяснять.

Специалисты РИА составили рейтинг регионов России по аварийности на дорогах. Согласно данным первого полугодия нынешнего года Ставропольский край занимает 61 место.