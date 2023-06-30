Водителей Эрдманнхаузена будут штрафовать за хлопанье дверью

Интернет-издание « SWR » рассказало о нововведениях, которые ждут немецких водителей из коммуны Эрдманнхаузен Баден-Вюртемберг.

Власти приняли решение, согласно которому водителям юго-западной части Германии будут выписывать штрафы, если они хлопают дверью автомобиля. Также запрещено, чтобы в транспортном средстве, которое не передвигается, был включен двигатель. За работающий вхолостую двигатель нарушители также могут получить штраф.

Информации о том, как водители отреагировали на данные нововведении, пока не поступало. Неизвестно также и то, поддержат ли такие решения другие коммуны Германии.

В Германии особенно следят за парковкой в непредназначенном для этого месте. Водители получают солидный штраф.