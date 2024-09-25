Водителей предупредили о начале брачного сезона у лосей

Во время брачного периода самцы лосей часто выходят на дорогу. Их эмоциональное состояние нестабильное. Животные ломают ветви, выкапывают ямы, вытаптывают и разгребают траву. Особенно активно ведут себя, если чувствуют, что лосиха пометила территорию.

Из-за самки особи мужского пола часто дерутся. Им важно показать, кто достоин овладения лосихой. Днем животные отдыхают. Наиболее активны они с вечера и до заката. Именно в это время суток водители могут встретиться с животными на дорогах.

«Первое, что стоит помнить — всегда снижать скорость в местах, где установлен знак 1.27 «Дикие животные». Этими знаками обозначены тропы миграции животных, и всегда проще предупредить столкновение, чем устраивать ДТП», — сообщили в Минприроды Прикамья.

Если лось вышел на дорогу, то водителю необходимо остановиться, включить аварийный сигнал и ждать, пока животное перейдет дорогу. Не стоит сигналить, выходить из машины, кричать или делать фото. Лось может негативно отнестись к активности человека и кинется в атаку. Иногда животное сразу начинает таранить автомобиль из-за включенных фар. Лось считает машину соперником или врагом. Лучше всего остановиться и подождать, пока зверь отойдет и успокоится.

Брачный сезон завершится примерно в конце октября, однако о соблюдениях ПДД важно помнить в любой период.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели предупредили жителей о высокой активности лосей.