Подмосковные спасатели предупредили жителей о высокой активности лосей

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей и гостей области о сезоне высокой активности лосей. У животных начался гон, что повышает вероятность встречи с ними на дорогах, в лесах или даже в населенных пунктах.

При управлении автомобилем, в особенности в темное время суток, важно обращать внимание на дорожные знаки «Дикие животные». В зоне действия таких знаков необходимо снизить скорость до минимума. Это позволит избежать столкновения с лосем.

Если животное уже находится на дороге, следует сразу же остановиться и включить аварийный сигнал, чтобы предупредить других водителей. После этого надо дождаться, пока лось уйдет в лес. Ни в коем случае нельзя сигналить, мигать фарами и пытаться прогнать животное: лось может воспринять такие действия как угрозу.

При встрече с животным в лесу нельзя приближаться к нему, пытаться погладить или сфотографировать со вспышкой. Следует тихо и спокойно отойти на безопасное расстояние, двигаясь спиной вперед.