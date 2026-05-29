Водолазы и волонтеры обследовали акваторию реки: найдено тело ребенка, пропавшего 25 мая

Спасатели после трагического инцидента Бугуруслане, где завершились поиски мальчика, в в очередной раз призывают жителей региона строго соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра рядом с водоемами, особенно в период начала купального сезона, сообщил 56orb.ru.

По данным издания, тело 11-летнего ребенка обнаружили и подняли из воды в пятницу, 29 мая. В поисковой операции, как сообщили в департаменте противопожарной безопасности и гражданской защиты, были задействованы профессиональные водолазы областной аварийно-спасательной службы, а также волонтеры аквакорпуса «ОренСпас». Специалисты обследовали акваторию реки и береговую линию, использовали специальное оборудование для подводного поиска.

По данным издания, трагедия произошла 25 мая на реке Большой Кинель. По предварительным данным, компания подростков находилась на берегу реки, протекающей в черте Бугуруслана. Около 17 часов один из них — 11-летний школьник — зашел в воду. Мальчик не смог справиться с течением и вскоре исчез под водой. На месте происшествия сразу были организованы поисковые мероприятия.

