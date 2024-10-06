Военкор Коц: под Константиновкой ВСУ сбили новейший ударный БПЛА С-70 «Охотник»

Новейший тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» был сбит украинскими военными в зоне СВО в районе населенного пункта в ДНР Константиновки. Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал информацию в своем в телеграм-канале.

Корреспондент Александр Коц отметил, что украинская сторона рада сбитию беспилотника. Они в очередной раз сообщают о происшедшем как о великом событии. Военкор предлагает разобраться в ситуации более детально. Во-первых, беспилотник С-70 «Охотник» оснащен режимом самоликвидации. Найдя его обломки, украинские военные не смогут извлечь какую-либо информацию.

Во-вторых, любой БПЛА предназначен для определенных целей. Используя прибор в зоне СВО, всегда есть риск его утраты. Однако страдает техника, а не гибнут люди. С-70 «Охотник» и истребитель Су-57 работают в паре давно. Сначала БПЛА разведывает обстановку. Прибор может самостоятельно атаковать цель. Однако для того, чтобы снизить эффективность системы ПВО, истребитель и беспилотник работает в тандеме.

Таким образом, в зоне СВО не произошло ничего примечательного. Идет ежедневная сложная работа.

«Но это не помешает Киеву раздуть на ровном месте медийную перемогу. Смотрите, люди добрые, мы сбили новейший москальский супердрон!» — написал военкор Александр Коц.

Военкор акцентировал внимание, что у России много различных дронов. Самое важное, что ВС РФ создают новые приборы и самостоятельно испытывают их, улучшая характеристики. В это же время украинский президент Владимир Зеленский постоянно просит у стран-партнеров помощи, в частности, БПЛА.

Ранее сообщалось, что на правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley.