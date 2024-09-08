Военкор Сладков сообщил об уголовном деле о дискредитации армии против него

Военкор Александр Сладков в своем телеграм-канале рассказал , что против него главная военная прокуратура возбуждала уголовное дело в связи с дискредитацией действий российских военнослужащих.

Военный корреспондент рассказал об особенностях журналисткой работы в то время, когда Армией России руководило прошлое командование. Одной из сложных тем была история с обеспечением военнослужащих. Умалчивать о проблеме было невозможно, ведь на кону стоял успех РФ в зоне СВО. Говорить о проблеме открыто было сложно.

Прошлое командование военного ведомства часто критиковало деятельность блогеров, ведь они открыто заявляли о провалах Армии России в зоне СВО, об актуальных проблемах в организации и не только. Военкор признался, что лично попадал под критику. Его неоднократно обвиняли в алкоголизме, даже возбуждали уголовное дело. Иногда сомневались в его профессиональных качествах.

«Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил. Если бы не Олег Добродеев и команда ВГТРК, если б не администрация президента, лично мне было бы тяжело», — написал военкор.

Блогер и военкор отметил, что те люди, которые были недовольны работой журналистов и их правдивостью, теперь сами оказались фигурантами уголовных дел о растрате средств, направленных на нужды Армии. Александр Сладков уверен, что суд примет справедливое решение. При команде нынешнего министра ситуация изменилась: военкоры получили право говорить открыто, не боясь наказания, а военное ведомство работает для укрепления сил Армии России.

Ранее сообщалось, что раненый в Курской области военкор Евгений Поддубный идет на поправку.