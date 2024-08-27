Раненный в Суджанском районе военкор Евгений Поддубный идет на поправку, его перевели из реанимации в ожоговое отделение, сообщил телеграм-канал Baza.

Военкора Поддубного, раненного под Суджей 7 августа, перевели из реанимации в ожоговое отделение. Источники сообщают, что он активен, его состояние нормализуется. Кроме того, врачи разрешили ему видеться с родственниками и друзьями.

Ранее сообщалось, что Пушилин рассказал о состоянии Поддубного. Он заявил, что военкор скоро начнет выздоравливать.