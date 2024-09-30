Военкора «Известий» Кулага ранили во время атаки дрона под Часовым Яром в ДНР

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага был ранен под Часовым Яром в ДНР, сообщил «Коммерсантъ».

Корреспондент находился на территории ДНР, чтобы снять репортаж. Он получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы нижних конечностей.

Серьезные травмы ранее получил военный корреспондент Евгений Поддубный. Автомобиль, в котором он передвигался, атаковал дрон ВСУ. Мужчина был ранен. Его довезли до больницы мимо проезжающие люди. Сначала поступила информация о его гибели. Очевидцы видели, как взорвалась машина. Однако журналиста вероятнее всего выбросило волной на улицу до взрыва.

Ранее сообщалось, что военному корреспонденту Поддубному было присвоено звание Героя России.