Военкор Поддубный удостоен звания Героя России за проявленное мужество и героизм

Военный корреспондент Евгений Поддубный удостоен звания Героя России за проявленный героизм и смелость при выполнении своих профессиональных обязанностей. Указ об этом размещен на официальном сайте правовых актов Российской Федерации Владимиром Путиным.

«За мужество и героизм, проявленные ири исполнении служебного долга, присвоить звание героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу — военному корреспонденту, руководителю студии «Авторская программа Евгения Поддубного» объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная компания «Телеканал «Россия», город Москва», — говорится в указе.

7 августа военкор получил тяжелые ранения в Курской области из-за атаки украинского БПЛА. Его срочно транспортировали в реанимацию Курской областной больницы, а дальше было принято решение о перемещении пациента на лечение в Москву.

По информации из источников, корреспонденту были причинены серьезные ожоги, черепно-мозговая травма и травмы лица.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о состоянии военного корреспондента Евгения Поддубного, которого ранили во время атаки ВСУ в Курской области.