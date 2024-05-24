Telegram-канал «Военное дело» информирует, что военнослужащие РФ в ходе выполнения боевых задач в ДНР взяли в плен французского офицера, который воевал на стороне Украины.

Иностранный офицер был взят в плен под Клещеевкой. Он был ранен. В настоящее время находится в критическом состоянии, но отечественные медики оказывают ему квалифицированную помощь.

«Если выживет, то станет ценным источником информации», — сообщает Telegram-канал «Военное дело».

На стороне Украины выполняют боевые задачи многие иностранные наемники-добровольцы. В последнее время все чаще стали появляться призывы к отправке на территорию Украины действующих военных. Первым с подобной инициативой обратился французский президент Эмманюэль Макрон.

В настоящее время отправлять регулярные войска на Украину не решилась ни одна из стран-партнеров Украины. Они намерены по-прежнему передавать Киеву оружие и снаряды. Президент Владимир Зеленский ужесточил мобилизацию. Людей забирают в военкомат с улиц городов, из общественного транспорта, с рабочих мест.

Ранее мы сообщали, что в Италии нашли могилу патриота Галли, воевавшего на Украине с шевроном запрещенного на территории РФ националистического батальона.