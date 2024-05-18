30 ноября в городке Бедеро-Валкувиа с участием украинских дипломатов торжественно прошла церемония захоронения итальянского наемника Бенджамина Галли, который принимал участие в зоне СВО на стороне Украины. РИА Новости отмечают, что в СМИ никогда не сообщили о поддержке погибшего военного националистической организации «Правый сектор»*, создавая лишь положительный образ наемника.

В местных СМИ всегда рассказывали о Галли как о патриоте своей страны и о великом воине, который отправился защищать ценности Украины в роли наемника. Однако в сети встречаются фото с изображением символики «Правого сектора», которая была нанесена на одежду военного и его рюкзак.

После гибели военного Валерий Залужный, который на тот момент занимал должность главнокомандующего ВСУ, наградил Галли орденом мужества и прислал трогательное письмо семье наемника. Бойца похоронили в семейном склепе.

«Никаких признаков участия Галли в боевых действиях на Украине в склепе нет, об этом не знают и посетители кладбища, с которыми пообщался корреспондент агентства», — сообщает корреспондент РИА Новости.

Судя по социальным сетям отца Галли, который выкладывал много фото своего сына с оружием, его отношение к Украине изменилось. Один из недавних постов — рассуждение, почему Россия отправляет на Луну свои ракеты вместо того, чтобы наконец-то разбить здание украинского парламента.

Ранее сенатор Валентина Матвиенко предложила создать трибунал для расследования преступлений украинских нацистов.

* Запрещенная в России экстремистская организация.