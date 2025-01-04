Не существует альтернативы размещению немецких миротворцев на Украине по завершении специальной военной операции. Об этом заявил представитель по вопросам безопасности от оппозиционной Христианско-демократической союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, передает польское издание Rzeczpospolita.

Кизеветтер подчеркнул, что Германии следует вмешаться в события на Украине «в нужный момент с хорошо подготовленными войсками», и отзывать эту возможность было бы крайне неразумно. Он также указал на то, что участие немецких миротворцев должно происходить в рамках совместных усилий ЕС и НАТО.

В конце декабря лидер ХДС и кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц отметил, что Германия должна принимать участие в миротворческой миссии на Украине на условиях согласия с Россией.

Ранее сообщалось, что немцы-артиллеристы были замечены в Часовом Яре в ДНР.