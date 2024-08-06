В сеть слили видео удара по оборонному предприятию ВСУ в Броварах под Киевом

Shot публикует в сети кадры, на которых, как утверждается, запечатлен момент мощного прилета в ночь на вторник, 6 августа, в украинском городе Бровары, являющимся спутником Киева.

Согласно предварительным данным, прилет произошел по важному оборонному предприятию Вооруженных сил Украины в районе ТЦ «Терминал».

«Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал"», — приводится в публикации.

В размещенном в сети видео также слышен мощный взрыв, после чего над Броварами поднялись пламя до небес и густой столб дыма.

Ранее сообщалось, что в Киеве местными жителями были зафиксированы не менее пяти прилетов российских «Искандеров». Также громко было в Конотопе, Сумах и Белой Церкви.