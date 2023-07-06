Военные из Югры не получают деньги за «боевые»: жены требуют выполнения указов Минобороны

Военные из Югры из полка 1307, которые находятся в зоне проведения спецоперации, не получают деньги за «боевые», сообщает muksun.fm . Журналист издания побеседовал с женами бойцов, которые поделились своими проблемами.

Женщины рассказывают, что для получения дополнительных восьми тысяч в день необходимо предоставить документы о том, что военный принимает участие в наступательных действиях. В частях же не указывают реальной информации о местоположении военного, убеждены супруги защитников.

«Они числятся не на „передке“, но на самом деле они все в красной зоне. Поэтому у них проблема с выплатами боевыми», - рассказывает жена одного из военнослужащих из Югры

Региональный уполномоченный по защите прав человека Наталья Стребкова порекомендовала женщинам для решения подобных вопросов обращаться в аппарат уполномоченного.

«По выплатам обращались и обращаются. Я рассматриваю такие обращения только персонально. Надо понимать кого это касается и за что именно не платят: суточные, командировочные, денежное довольствие», - комментирует ситуацию региональный уполномоченный по защите прав человека

Отмечается, что ежемесячное денежное довольствие военных из Югры составляет 195 тысяч рублей.