Военные оцепления и экстремальные склоны: гид рассказал, что делает горы Кавказских Минеральных Вод опасными

На курортах Кавказских Минеральных Вод насчитывается множество горных вершин, при этом некоторые из них считаются достаточно сложными для восхождения. Горный гид и аккредитованный экскурсовод по КМВ Валерий Ермак рассказал , какая гора может оказаться недоступной для туристов и какой маршрут к пику считается наиболее опасным, сообщил newstracker.ru.

По словам эксперта, на территории региона нет официально закрытых для альпинистов вершин, однако ряд объектов требуют повышенной осторожности при подъеме. Гид пояснила, что особенности рельефа, погодные условия и крутизна склонов делают некоторые маршруты экстремальными, и неподготовленным туристам лучше избегать их без сопровождения опытного проводника.

«Так, например, в непосредственной близости от горы Золотой курган находятся военные полигоны. На гору запрещено подниматься во время проведения учебных стрельб», — добавила гид.

Как уточняет Валерия Ермак, в определенные дни взобраться на некоторые вершины не получится из соображений безопасности. В такие периоды военные выставляют оцепления, а проезд в зону стрельбища полностью перекрывается, пояснила гид.

«Подъем на гору Медовую в Железноводске тяжело совершать без специального снаряжения или навыков скалолазания. Маршрут на вершину проходит по крутому гребню и считается экстремальным», — рассказала спикер.

По словам Валерии Ермак, местные жители и спасатели нередко становятся свидетелями или участниками операций по спасению туристов в горах КМВ. Чаще всего, как поясняет эксперт, проблемы возникают из-за того, что путешественники переоценивают собственную физическую подготовку и неправильно оценивают сложность рельефа.

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