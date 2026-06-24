Популярные туристические места — ловушка: турэксперт рекомендовал искать альтернативы

Планируя отпуск, мы часто совершаем одну и ту же ошибку — сразу хватаемся за карту и выбираем страну или город, тогда как на самом деле следовало бы начать с себя и своих желаний. Руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий в интервью радио Sputnik советует искать не новую точку на глобусе, а новый опыт.

По его словам, чтобы понять, что именно вам нужно, полезно проанализировать свои прошлые поездки: если вам одинаково нравились Стамбул, Прага и Тбилиси, значит, вас привлекает не конкретный топоним, а атмосфера старых улочек, пешеходная доступность и обилие уютных ресторанов. Как только вы определите свою «формулу» отдыха, поиск превратится не в гонку за рейтингами, а в осознанное путешествие под собственные интересы — будь то гастрономия, погружение в культуру или уединение с природой.

Островерхий предостерегает: популярность направления — не синоним качества, а зачастую лишь результат активной рекламы, удобных перелетов и вирусных фото в соцсетях. Из-за этого миллионы людей топчут одни и те же тропы, упуская из виду места, способные подарить похожие эмоции без толп туристов. Например, если ваша душа лежит к древнерусскому зодчеству, не обязательно ехать в Суздаль — можно открыть для себя Тотьму в Вологодской области с ее уникальными храмами в стиле тотемского барокко и атмосферой купеческого города. Любителям северной природы эксперт предлагает вместо шумной Карелии отправиться в Кенозерский национальный парк в Архангельской области, где старинные деревни и деревянные церкви гармонично вписаны в озерный ландшафт, а туристов заметно меньше. А горные пейзажи Алтая могут запросто соперничать с красноярскими Ергаками, где десятки пешеходных маршрутов ведут к высокогорным озерам и скалистым вершинам.

По его мнению, подсмотреть за внутренним туризмом местных жителей. Они, как никто другой, знают, где настоящая душа страны, и нередко предпочитают известным курортам уютные провинциальные городки и национальные парки. Так, если в Армении почти все туристы зациклены на Ереване, то сами армяне на выходные массово едут в Дилижан — национальный парк с лесами, горами, историческими кварталами и древними монастырями. Глобальный совет Островерхого звучит парадоксально, но эффективно: ищите не первый и даже не второй по величине город страны, а третий или четвертый. В Грузии вместо переполненных Тбилиси и Батуми присмотритесь к Кутаиси, откуда рукой подать до живописных каньонов, пещер и имеретинских виноделен. В Турции, устав от суеты Стамбула, съездите в Бурсу — первую столицу Османской империи, где сохранились древние мечети, хаммамы и рынки, позволяющие прочувствовать историю страны куда глубже. Такие города, как правило, уже обладают развитой инфраструктурой, чтобы сделать ваш отдых комфортным, но при этом избавлены от туристического перенасыщения, оставляя вас наедине с настоящими открытиями.

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