Военные прибыли к месту падения БПЛА в Ростове-на-Дону

На место падения БПЛА украинских ВС в Ростове-на-Дону прибыли сотрудники экстренных служб, вместе с представителями правоохранительных органов и военными. Об этом сообщили РИА Новости .

Корреспондент издания сообщил, что место, куда упал один из двух сбитых беспилотников, оцепили. Сотрудники органов и военные начали работу на месте чрезвычайного происшествия, и просят жителей города освободить территорию. Дорожное движение в районе было ограничено. Уточняется, что украинский дрон упал возле здания штаба ЮВО.

Вражеская техника была сбита отечественными системами ПВО в ночь на 7 сентября. Губернатор области Василий Голубев сообщил, что один из дронов был сбит за пределами города, а второй упал в центре Ростова-на-Дону.