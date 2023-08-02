Военные СВО из Ижевска и их семьи могут оказаться в опасности из-за празднования дня ВДВ

Организаторы празднования дня ВДВ в Ижевске решили завершить мероприятие памятной акцией. На водной глади фонтана трижды за вечер будут демонстрировать большие инсталляции с фото военных СВО из региона. Ранее в Минобороны не раз завиляли, что показывать открытые лица бойцов опасно, сообщает udm-info.ru .

Военные СВО должны быть в балаклавах, если их лица демонстрируют в видео или на фото. Современные технологии позволяют по фото найти человека из любой точки России. Достаточно запустить программу распознавания лиц и все данные из социальных сетей окажутся в руках непорядочных людей. Военные СВО из Ижевска и их семьи могут быть в опасности.

«Если есть необходимость публиковать фото, то следует ретушировать лица, однако самый оптимальный вариант — вообще не выкладывать снимки, где на военных нет балаклав. Иначе под угрозой оказываются не только сами призывники, но и их родственники», - отметили в министерстве безопасности Пермского края

Председатель ассоциации «Ветераны локальных войн Балезинского района» Сергей Главатских уверен, что не стоит открывать лица военных СВО на празднике в Ижевске в целях безопасности. Демонстрировать можно только лица погибших. Но другие коллеги придерживаются противоположной точки зрения.

«Мне кажется правильным, что люди придут к фонтану увидеть лица своих земляков, которые сейчас героически защищают Отечество», — сказал ветеран вооруженных сил РФ Жаудат Давлятшин корреспонденту Udm-Info

Организацией праздничного мероприятия занимается «Центр активных коммуникаций». Корреспондент не смог связаться с представителями. Номера телефонов не доступны. В социальных сетях на данный момент ответ на поставленный вопрос не предоставили. Также не удалось узнать точку зрения у руководителя военного комиссариата Удмуртской Республики Юрия Беляева. Он находился «на выезде», а заместители решили не давать комментариев изданию.